iSIGN Media Solutions Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2021.

iSIGN Media Solutions Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2021. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,473824 million de CAD, contre 0,215776 million de CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,003 CAD, contre 0,001 CAD l'année précédente. La perte diluée par action provenant des activités poursuivies s'est élevée à 0,003 CAD, contre 0,001 CAD l'année précédente. Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,832073 million de CAD, contre 0,442305 million de CAD l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,005 CAD, contre 0,003 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,005 CAD, contre 0,003 CAD l'année précédente.