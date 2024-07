Island Pharmaceuticals Limited est une société australienne spécialisée dans la réorientation des médicaments, qui se concentre sur les domaines où les traitements antiviraux sont nécessaires pour lutter contre les maladies infectieuses. L'actif principal de la société est ISLA-101, un médicament en cours de reconversion pour la prévention et le traitement de la dengue et d'autres maladies transmises par les moustiques (ou vecteurs). ISLA-101 s'est révélé actif contre les quatre souches du virus de la dengue ainsi que contre d'autres flavivirus tels que le virus Zika, le virus du Nil occidental, le virus de la fièvre jaune et le virus Chikungunya. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, à savoir les activités de recherche et de développement, principalement dans les régions géographiques de l'Australie et des États-Unis. Sa filiale est Isla Pharmaceuticals Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale