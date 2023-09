ISM Resources Corp. est une petite société d'exploration basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration et le développement de la propriété ESN, de la propriété Koster Dam et de la propriété Quet Gold Ridge and Fire Creek. La propriété Quet Gold Ridge and Fire Creek comprend environ cinq claims et est située au Canada. La propriété ESN comprend environ 33 claims et est située aux États-Unis d'Amérique. La société détient une participation de 45 % dans la propriété Koster Dam, située au Canada.

Secteur Exploitations minières et métallurgie