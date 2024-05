iSoftStone Information Technology Group Co Ltd est une entreprise chinoise qui fournit des logiciels et des services de technologie numérique. La société fournit également des services d'exploitation numérique. Les services de logiciels et de technologie numérique sont divisés en services technologiques généraux, services de technologie numérique, conseils et solutions, fournissant des services complets tels que la conception, le développement, les tests, l'exploitation et la maintenance et le traitement des données pour les logiciels, les systèmes d'information et les produits de circuits électroniques. Les services d'exploitation numérique fournissent un service à la clientèle, un service de contenu numérique et un service de processus d'affaires. Les principales activités de l'entreprise couvrent principalement quatre domaines : les équipements de communication, les services Internet, la finance, la haute technologie et la fabrication.

Secteur Services et conseils en informatique