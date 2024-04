ispace Inc est principalement engagée dans le développement lunaire. La société fournit des services de charge utile, des services de données et des services de partenariat en utilisant ses propres atterrisseurs et rovers. Dans le cadre du service de charge utile, la société charge la cargaison du client, c'est-à-dire les marchandises à transporter sur la lune, sur les atterrisseurs et les rovers du groupe, et assure le transport jusqu'à la lune. Outre la collecte directe de données, le service de données confirme le besoin du client de collecter des données à l'aide des charges utiles de l'entreprise, de renvoyer les résultats sur terre sous forme de données, de les analyser et de les utiliser à l'étape suivante de la recherche et du développement (R&D). Le service de partenariat est un programme de partenariat dans le cadre duquel l'entreprise vend un forfait qui comprend les droits d'utilisation des activités du groupe de l'entreprise en tant que contenu, l'exposition de son logo dans les médias publicitaires et les droits d'utilisation des données, et collabore au développement technologique et commercial.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense