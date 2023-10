ISPD a publié au 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires net consolidé de 58,3 millions d'euros, soit une croissance de 29% par rapport au 1er semestre 2022. Cette croissance reste portée par les services de Digital Media Trading (+23% à 53,4 M€) dont l'efficacité génère des budgets de plus en plus importants de la part des annonceurs, en particulier aux USA dont la part du chiffre d'affaires est passé de 49% à % sur la période.

L'étendue de notre offre et de notre implantation géographique nous permet d'aller chercher la croissance sur les marchés les plus porteurs. Les succès commerciaux enregistrés depuis plusieurs semestres nous confortent dans la pertinence de nos outils de marketing cognitif, sur lesquels nous investissons de façon continue. Le semestre écoulé a été de ce point de vue particulièrement actif en matière d'investissement dans nos systèmes d'information, pour continuer à poser les bases de notre croissance future. »

CA pro forma 2023 et 2022 calculé en réintégrant les ventes d'espace publicitaire au Mexique, facturées aux clients directement par les éditeurs depuis le 2e semestre 2021 dans le cadre de la nouvelle loi sur la transparence publicitaire. Ce changement n'impacte plus la comparaison du CA consolidé 2022/2023 : ISPD continue de publier cet indicateur pour faciliter la comparaison entre les différentes zones.

S1 2023. Cela correspond à une croissance de la marge brute de +6%, en euros. Celle-ci n'est pas liée à un effet prix, ISPD répercutant sans difficultés aux annonceurs les hausses de tarifs pratiquées par les médias sous l'effet de l'inflation.

De forts investissements IT comptabilisés en charges au 1er semestre

Au cours de la période écoulée, ISPD a réalisé d'importants efforts d'amélioration de ses systèmes d'information. Le Groupe a ainsi mis en place un nouveau CRM et des outils d'automatisation aux USA, renforcé la cybersécurité pour l'ensemble de ses sites et développé des systèmes à base d'IA pour le planning stratégique, les outils de prise de décision et l'automatisation des process. Ces investissements, aujourd'hui entièrement réalisés, ont été entièrement passés en charges (OPEX) sur le 1er semestre. De ce fait, et malgré une bonne maîtrise des coûts (la masse salariale augmente de 2%), l'EBE est en recul de 30% par rapport au 1er semestre 2022, à 1,7 M€ (vs 2,4 M€). Les dotations aux amortissements restants stables, à 1,1 M€, le même écart se retrouve au niveau du résultat d'exploitation, qui s'élève à 0,6 M€ contre 1,3 M€ un an plus tôt.

L'augmentation des charges financières reflète la variation des taux d'intérêt suite aux mesures anti-inflationnistes des banques centrales et l'augmentation des impôts est due à une charge non récurrente pour ajuster les provisions des années précédentes.

Après des charges financières nettes de 0,5 M€ et une charge d'impôts de 0,7 M€, le résultat net consolidé part du groupe ressort en perte à (0,6) M€.

Situation financière saine

Au 30 juin 2023, les capitaux propres s'élèvent à 4,8 M€ et la dette nette à 6,3 M€, qui se décompose en 5,9 M€ de trésorerie et une dette financière de 12,2 M€ (dont 2,1 M€ liés aux engagements locatifs IFRS 16).

Perspectives

ISPD anticipe une poursuite de la croissance de l'activité au 2e semestre avec une structure de coût qui ne sera plus impactée par les investissements IT désormais réalisés.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

Le Rapport Financier Semestriel 2023 est mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : https://ispd.com/investors/ dans la rubrique « Information financière/Comptes annuels et consolidés ».

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2023, le 12 mars 2024 (avant bourse)

