ISPD : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024

ISPD est un groupe de services en marketing et communication qui remodèle la relation entre les personnes et les marques. Nos agences combinent sciences cognitives et créativité pour offrir des solutions complètes à nos clients. Nous disposons d'une équipe pluridisciplinaire de plus de 500 experts en recherche, data science, storytelling, marketing consommateur, gaming, médias, solutions technologiques et conseil pour fournir des résultats innovants à nos clients. Le groupe est coté sur Euronext Growth, Paris (ALISP).

Disclaimer

Antevenio SA published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 23:13:01 UTC.