Israel Discount Bank Ltd est une société basée en Israël qui exerce des activités bancaires. Elle fournit une gamme complète de produits et de services financiers aux entreprises et aux particuliers à ses clients, tant en Israël que dans d'autres centres financiers du monde entier. Sur le plan national, le groupe est composé de banques commerciales et de sociétés de services financiers actives dans les domaines des cartes de crédit, de la banque d'investissement, de la gestion de portefeuille, des services fiduciaires et du crédit-bail. . Israel Discount Bank Ltd possède quatre filiales à part entière : Discount Bancorp, Mercantile Discount Bank Ltd, Israel Credit Cards Ltd, Discount Capital Ltd.

Secteur Banques