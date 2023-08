Issuer Direct Corporation est une société de communication et de conformité. La société fournit des solutions aux professionnels des relations publiques et des relations avec les investisseurs. La plateforme de la société consiste en plusieurs modules de communication et de conformité liés mais distincts que les entreprises et les clients utilisent tous les trimestres. Sa plate-forme de communication comprend ses activités de distribution de communiqués de presse (ACCESSWIRE et Newswire), ses activités de webcasting et d'événementiel, son logiciel de conférences et d'événements professionnels, ainsi que sa technologie de site Web de relations avec les investisseurs. ACCESSWIRE est un service de diffusion d'informations et de relations avec les médias. Son activité de diffusion sur le web et d'organisation d'événements comprend des solutions de diffusion d'appels sur le web et des logiciels de réunions et d'événements virtuels (tels que les assemblées annuelles et les journées d'analystes). Ses propositions en matière de conformité comprennent son logiciel de divulgation pour les rapports financiers, les services de transfert d'actions et les services connexes d'assemblée annuelle, d'impression et de distribution aux actionnaires.

Secteur Services et conseils en informatique