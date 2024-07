Isuzu Motors Limited figure parmi les principaux constructeurs mondiaux de véhicules utilitaires et de moteurs diesel. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - véhicules utilitaires (68,7%) : camions, bus, pick-up etc. ; - moteurs et composants (6,8%) : moteurs industriels, moteurs pour véhicules et moteurs marins etc. ; - pièces détachées (2,2%) ; - autres (22,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (34,9%), Asie (28,8%), Amérique du Nord (5,7%) et autres (30,6%).

Secteur Fabricants de voitures et camions