Croissance externe : le Groupe IT Link annonce l'acquisition de la société RADèS

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 28 décembre 2022





IT Link, entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce l'acquisition au 28 décembre 2022 de la société RADèS, experte de la supervision et de l’excellence opérationnelle dans les domaines Banque-Finance-Assurance.

Pour le Groupe IT Link, cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du plan Connext’25 et lui permet de renforcer sa présence en Île de France avec 40 nouveaux consultants, tout en doublant ses activités dans les domaines Banque-Finance-Assurance.

Compte tenu du niveau de rentabilité historique de RADèS et des complémentarités avec les autres entités du Groupe, l’opération devrait avoir un effet positif sur la marge dès l’exercice 2023.

Ibrahim Celik, fondateur de RADèS continuera à accompagner l’entreprise dans son développement en étroite collaboration avec Matthieu Girard, actuellement Directeur de la Stratégie et du Marketing du Groupe IT Link, nommé Directeur Général de RADèS. Ce rachat par le Groupe IT Link constitue pour RADèS une opportunité de développement et d’accélération basée sur trois principaux leviers : mutualisation des expertises, relais commerciaux sur toutes les géographies du Groupe et attractivité dans le recrutement.

L’intégration de RADèS au périmètre consolidé du Groupe IT Link sera effective au 31 décembre 2022.

Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, a été principalement financé par emprunt bancaire.

IT Link publiera son chiffre d’affaires annuel le 16 février 2023.

A propos de RADèS

RADèS est une société de conseil et d’ingénierie indépendante, créée en 2006, exerçant ses activités auprès de grandes sociétés et organisations françaises et internationales.

RADèS s’est spécialisée dès sa création dans la supervision de processus métiers. Les compétences sectorielles acquises dans les domaines de la banque et de l’assurance ont par la suite permis à RADèS d’intervenir en maîtrise d’ouvrage autour des problématiques de flux, paiements, crédits, reportings règlementaires, digitalisation du front-office bancaire, ainsi que dans l’intégration de progiciels de “compliance” bancaire.

A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link compte désormais plus de 770 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D.





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597 ALITL)

