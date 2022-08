IT Link : croissance de près de 10% du CA au 1er semestre

IT Link affiche pour son premier semestre 2022 un chiffre d'affaires en croissance de 9,7% à 32,46 millions d'euros, dans la fourchette haute de ses prévisions, avec des progressions de 9,2% en France et de 15,8% à l'international.



Au 30 juin, l'effectif du groupe de services numériques s'est établi à 731 collaborateurs, soit 27 de plus qu'à fin 2021, marquant un ralentissement de la croissance d'effectif lié à un nombre de départs supérieur aux attentes.



Sur l'année 2022, la direction d'IT Link maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 8 et 10%, 'tout en restant attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires'.



