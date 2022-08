IT Link : croissance interne proche de 10% au premier semestre

Avec un deuxième trimestre à 16,3 millions d’euros (+7,4%), le groupe IT Link a enregistré un chiffre d’affaires semestriel de 32,46 millions d’euros, en hausse organique de 9,7%. L'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés a bénéficié d'un effet calendaire favorable, estimé à 0,8 point.



Au 30 juin, l'effectif du groupe est de 731 collaborateurs, soit 27 collaborateurs de plus qu'à fin décembre 2021. "Le ralentissement de la croissance d'effectif est lié à un nombre de départs supérieur aux attentes", a précisé IT Link. D'autre part, le groupe a renforcé sa stratégie de partenariats freelance, passés de 10,3% à 13% de l'effectif productif sur le semestre.



Sur l'année 2022, la direction maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 8 et 10%, tout en restant attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires.