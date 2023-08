IT Link est une société de services informatiques spécialisée dans les technologies embarquées. L'activité du groupe consiste à assister les industriels (automobile, aéronautique, télécoms, transport, énergie et défense) dans leurs projets de recherche et de développement. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services (90,8%) : prestations de conseil, réalisation d'études, développement de composants, de cartes et de systèmes électroniques, validation et intégration d'applications logicielles, conception et modélisation de systèmes embarqués, déploiement de solutions de connectivité, assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ; - édition et vente de logiciels de simulation (9,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (91,7%), Belgique (4,8%) et Canada (3,5%).

Secteur Services et conseils en informatique