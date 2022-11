IT Link entre en négociation exclusive avec RADèS en vue de l'acquisition de 100% du capital

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 28 novembre 2022











IT Link, entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce entrer en négociation exclusive avec la société RADèS, en vue de l’acquisition de 100% du capital.





Créée en 2006 et basée à Paris, RADèS a développé une expertise reconnue dans les domaines de la supervision de processus, la maîtrise d’ouvrage et l’intégration de progiciels bancaires. Disposant d’une équipe de 40 consultants, RADèS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 millions d’euros en 2021.





Ce projet d’acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du plan Connext’25 et permettra au Groupe IT Link de développer sa présence dans les domaines Banque-Finance-Assurance en Île-de-France.





La transaction pourrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2022 après signature d'un accord définitif. Elle reste soumise aux conditions suspensives usuelles en vigueur pour ce type d’opération. Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, serait partiellement financé par emprunt bancaire.







IT Link publiera son chiffre d’affaires annuel le 16 février 2023.





A propos de RADèS

RADèS est une société de conseil et d’ingénierie indépendante, créée en 2006, exerçant ses activités auprès de grandes sociétés et organisations françaises et internationales.

RADèS s’est spécialisée dès sa création dans la supervision de processus métiers. Les compétences sectorielles acquises dans les domaines de la banque et de l’assurance ont par la suite permis à RADèS d’intervenir en maîtrise d’ouvrage autour des problématiques de flux, paiements, crédits, reportings règlementaires, digitalisation du front-office bancaire, ainsi que dans l’intégration de progiciels de “compliance” bancaire.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs





IT Link c’est près de 730 collaborateurs présents sur 14 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D.





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597 ALITL)





Pièce jointe