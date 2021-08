Après un premier trimestre 2021 marqué par le retour à la croissance (+3,1% de chiffre d’affaires), IT Link a accéléré au deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires de 15,17 millions d’euros. Cette forte croissance à +52% par rapport à la même période en 2020 bénéficie d’un effet de base favorable (-20,2% de chiffre d’affaires lors du deuxième trimestre 2020).



Sur le premier semestre 2021, l'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés a enregistré un chiffre d'affaires de 29,58 millions d'euros, en hausse organique de 23,5%, avec un effet calendaire favorable (impact estimé de +0,8 point). Cette tendance se retrouve sur l'ensemble des géographies du groupe.



La France affiche un chiffre d'affaires de 27,30 millions d'euros (+21%). Ce chiffre intègre les deux premiers trimestres d'activité de la filiale marocaine depuis sa création, pour un montant de l'ordre de 150 000 euros.



A l'international, la progression du chiffre d'affaires accélère pour atteindre 2,28 millions d'euros sur le premier semestre (+63,1% à périmètre constant).



Les activités solutions (développements au forfait et ventes de licences) maintiennent un rythme de croissance du chiffre d'affaires élevé depuis le début de l'année 2021 à +36,8% sur le premier semestre.

Au 30 juin, l'effectif du groupe est de 684 collaborateurs, en progression de 5,5% par rapport à fin 2020.



Compte tenu de la performance supérieure aux attentes sur le premier semestre, IT Link envisage un chiffre d'affaires annuel en croissance de plus de 20% par rapport à l'année 2020 et maintient son objectif de rentabilité opérationnelle à un ratio comparable à celui enregistré en 2019.



Ces perspectives restent toutefois conditionnées par l'évolution de la situation sanitaire et son impact économique, notamment dans le secteur automobile.