IT Link : 1 M de résultat opérationnel réalisé sur le premier semestre 2020

Paris, le 29 septembre 2020

Résistance de la rentabilité confirmée malgré l’impact de la crise

En M€ S1 2019



S1 2020



(*)



Variation Chiffre d’affaires 25,05 23,97 -4,3% EBITDA 2,00 1,56 -22,0% % du Chiffre d’affaires 8,0% 6,5% -1,5pts Résultat opérationnel 1,42 1,00 -29,6% % du Chiffre d’affaires 5,7% 4,2% -1,5pts Résultat net 1,18 0,42 -84,7%



(*) Information non auditée, arrêté des comptes semestriels par le Conseil d’Administration ce jour.

Résultats

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 s’élève à 23,97 M€ contre 25,05 M€ en 2019 à périmètre comparable.

L’EBITDA s’élève à 1,56 M€ au 1er semestre 2020 contre 2 M€ un an plus tôt, en retrait de 22%. La marge d’EBITDA atteint ainsi 6,5% contre 8%.

Le résultat opérationnel recule de 29,6% par rapport à celui du premier semestre 2019 des suites de l’arrêt d’une partie des activités pendant le confinement des mois de mars et avril, et d’une reprise qui n’a réellement été amorcée qu’au mois de juin.

Il se maintient à un niveau de 4,2% du chiffre d’affaires, confirmant la bonne capacité de résilience du Groupe en période de crise.

Le résultat net s’élève à 0,42 M€ après l’enregistrement d’une charge d’impôt de 0,51 M€, le Groupe devant désormais constater une charge d’impôt sur les sociétés après l’apurement des reports déficitaires en 2019.

Impacts de la Covid19 sur la présentation des comptes :

La crise impacte l’ensemble des postes du compte de résultat (du chiffre d’affaires au résultat opérationnel).

Les produits et coûts spécifiques Covid19 n’ont fait l’objet d’aucun reclassement et figurent dans les postes du compte de résultat opérationnel courant.

Sur le second trimestre le recul du chiffre d’affaires, imputable à la Covid19, est de l’ordre de 20%.

L’impact du chômage partiel vient minorer le poste « charges de personnel » pour un montant de l’ordre de 1,6 M€. Le reste à charge représente pour le Groupe un coût de près de 200 k€.

Les surcoûts relatifs à la gestion des mesures sanitaires et à la généralisation du télétravail ont en majeure partie été compensés par l’arrêt des dépenses de voyages et déplacements pendant la période de confinement. En résulte un impact non significatif sur les comptes du semestre.

Le Groupe a par ailleurs bénéficié de réductions de loyers de la part de ses bailleurs pour un montant global de l’ordre de 40 k€.

Enfin, aucune dépréciation des actifs n’a été constatée en conséquence de la crise.

Au bilan, le poste « autres créditeurs » intègre une dette de cotisations sociales de 1,5 M€ consécutive au report des échéances des mois d’avril et mai.

Le Prêt Garanti par l’Etat obtenu à hauteur de 6 M€ est présenté en «autres passifs financiers» à court-terme.

Les emprunts bancaires ont bénéficié d’un report d’échéances pour un montant global de 45 k€.

Une situation RH stable

Au 30 juin, l'effectif du Groupe affiche une bonne stabilité depuis le début de l’année avec 659 collaborateurs.

Impacts de la Covid19 sur l’activité et les perspectives

A ce jour, aucune tension particulière n’est observée au niveau du crédit client qui se maintient en deçà de 60 jours. Aucun risque de crédit ou de liquidité n’a été engendré par la crise.

Au 29 septembre 2020, le pourcentage de consultants en production est de 89,2% (contre 80,5% au 30 juin).

En dépit de cette amélioration, le Groupe anticipe désormais un recul de l’activité au second semestre, de l’ordre de 10%, comparé au second semestre 2019 qui avait atteint un niveau historique (27M€ à +20%).

A plus long terme, un retour à une dynamique comparable à celle d’avant crise reste sujet à l’évolution du contexte économique.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2020 ce jour sur www.itlink.fr/documents-financiers .

IT LINK publiera son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, le 17 novembre 2020.

A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

