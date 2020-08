IT Link : baisse de 4,4% du chiffre d'affaires au S1 2020

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 25 août 2020





Le premier semestre 2020 impacté par la crise Covid-19 affiche une meilleure résilience qu’envisagé mi-mai





Répartition géographique

En M€ S1 2019



S1 2020



(1) Variation France 23,73 22,56 -4,9% International 1,32 1,40 +6,0% Chiffre d’affaires 25,05 23,96 -4,4%

Répartition par nature d’activité

En M€ S1 2019



S1 2020



(1) Variation Activités solutions 2,39 2,13 -11,0% Prestations de services 22,66 21,83 -3,7% Chiffre d’affaires 25,05 23,96 -4,4%

(1) Information non auditée





Une résilience de l’activité plus importante que prévue face à la crise sanitaire

Depuis la mi-mars, le Groupe s’est engagé pour la protection de la santé des collaborateurs et la continuité de service auprès de ses clients. Dans un contexte de confinement généralisé, le télétravail a été privilégié pour l’ensemble des activités qui y étaient éligibles.

Si cette période marque un coup d’arrêt, après 6 trimestres de croissance à deux chiffres, l’impact constaté de la crise sanitaire sur l’activité aura été plus modéré qu’envisagé au moment de la publication du communiqué financier du 19 mai 2020 (-8% estimés).

Au premier semestre 2020, le Groupe IT Link a enregistré un chiffre d’affaires de près de 24 millions d’euros, en recul organique de 4,4% comparé au 1er semestre 2019.

Le chiffre d’affaires du 2nd trimestre affiche un retrait de 20,2% par rapport à la même période en 2019. Les pertes d’activité des mois d’avril et mai, particulièrement affectés par les mesures de confinement, ont en partie été compensées par une reprise au mois de juin plus dynamique que prévue.

Le France connait une décroissance de 4,9% sur le semestre, résultant d’une période de confinement ayant conduit à la suspension de nombreux projets. La reprise des activités a été progressive pendant le mois de mai et s’est accélérée au mois de juin, complétée par une dynamique de conquête insufflée par les équipes commerciales.

A l’international, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 6% sur le premier semestre par rapport à 2019, porté par l’activité canadienne (+38,4%).

Les activités solutions (développements au forfait et ventes de licences) affichent un retrait de 11% par rapport au premier semestre 2019.

Au 30 juin, le pourcentage de consultants en production s’élevait à 80,5% (vs 57% à son niveau le plus bas en avril).





Une situation RH stable

Au 30 juin, l'effectif du Groupe affiche une bonne stabilité depuis le début de l’année avec 659 collaborateurs.





Perspectives 2020

Au second trimestre 2020, le Groupe IT LINK a fait preuve d’une bonne capacité de résilience. La reprise de ses activités se poursuit, le pourcentage de consultants en production atteignant 84,1% au 25 août 2020.

Sur le second semestre, cette dynamique de reprise doit encore s’amplifier pour envisager un retour à un niveau d’activité d’avant crise en fin d’année.

A plus long terme, un retour à une croissance forte reste sujet à l’évolution du contexte économique, notamment dans les secteurs automobile, transport en commun, énergie et aéronautique.

Par ailleurs, les décisions prises par la direction pour contrebalancer les effets de la baisse d’activité, en faisant notamment appel aux aides gouvernementales, devraient permettre, d’une part de limiter l’impact de la crise sur la rentabilité du Groupe, et d’autre part de préserver sa trésorerie, renforcée par l’obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 6 millions d’euros.









IT Link publiera son résultat pour le premier semestre, le 29 septembre 2020.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 agences en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».





IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

