IT Link : 3,15 M de résultat opérationnel sur l'exercice 2020

Le Kremlin-Bicêtre, le 23 mars 2021

Rentabilité préservée malgré le contexte de crise en 2020



En M€ S2 2019



S2 2020



(1) Variation Chiffre d’Affaires 26,93 25,14 -6,6% EBITDA(2) 2,62 2,72 +3,8% % du Chiffre d’Affaires 9,7% 10,8% +1,1pts Résultat Opérationnel 2,03 2,15 +6,0% % du Chiffre d’Affaires 7,5% 8,6% +1,1pts Résultat Net 1,41 1,42 +0,7%





En M€ 2019



2020



(1) Variation Chiffre d’Affaires 51,97 49,11 -5,5% EBITDA(2) 4,61 4,28 -7,2% % du Chiffre d’Affaires 8,9% 8,7% -0,2pts Résultat Opérationnel 3,45 3,15 -8,7% % du Chiffre d’Affaires 6,6% 6,4% -0,2pts Résultat Net 2,58 1,84 -28,7%

Travaux d’audit en cours L’EBITDA désigne le résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et dépréciations. Il est ajusté des dotations aux provisions pour risques.





Résultats

Le chiffre d’affaires 2020 s’élève à 49,11 M€ contre 51,97 M€ en 2019 à périmètre comparable.

L’EBITDA s’élève à 4,28 M€ en retrait de 7,2% par rapport à 2019. La marge d’EBITDA représente 8,7% du chiffre d’affaires, comparable aux 8,9% de 2019.

Le résultat opérationnel (EBIT) est de 3,15 M€ sur l’exercice 2020, représentant 6,4% du chiffre d’affaires. Après un premier semestre 2020 à 1 M€ (4,2% du chiffre d’affaires) fortement marqué par la crise sanitaire, le Groupe a su nettement redresser la situation au second semestre avec un résultat à 2,15 M€ (8,6% du chiffre d’affaires). Porté par une première contribution positive des filiales internationales et des gains d’efficience opérationnelle en France, il progresse de 6% sur l’année 2020 par rapport à 2019.

Le résultat net 2020 est positif à 1,84 M€ après un premier semestre à 0,42 M€.





Trésorerie et endettement

La situation financière du Groupe au 31 décembre 2020 est excédentaire de 1,2 M€, contre une situation de dette nette de 2 M€ au 31 décembre 2019 (incluant la dette liée au factor).

Sur l’exercice, le Groupe a généré un peu plus de 1 M€ de flux de trésorerie. Les flux générés par l’activité restent positifs au-delà de 3 M€ résultant principalement du maintien d’un bon niveau d’EBITDA et de la réduction du BFR (Besoin en Fonds de Roulement).

La trésorerie brute du Groupe s’établit à 11,6 M€ au 31 décembre 2020 dont 6 M€ de PGE.





Ressources Humaines

En 2020, le Groupe IT Link s’est attaché à préserver son effectif afin de maintenir sa capacité commerciale et son potentiel de production, pour ainsi garantir une reprise rapide de l’activité post crise.

Le chômage partiel a concerné l’équivalent de 77 collaborateurs à temps plein sur l’année 2020.

Soutenu par la dynamique de recrutement de ce début d’année, l’effectif total du Groupe, s’établit désormais à 675 collaborateurs au 23 mars 2021(contre 648 au 31 décembre 2020).





Perspectives :





Le Groupe IT Link lance son nouveau plan stratégique Connext’25

Avec le plan Connext’25, le Groupe IT Link réaffirme son ambition de leadership dans le domaine des systèmes connectés en s’appuyant sur un modèle de développement durable et engagé.



Un plan construit d’après une vision claire, positive et responsable



Le “tout connecté” connaît une croissance fulgurante et modifie radicalement nos modes de consommation, de travail, de déplacement, de divertissement… de vie.

Les systèmes connectés peuvent apporter des réponses aux grands défis actuels de notre société : changements climatiques, crises sanitaires, sécurité des biens et des personnes, éducation et égalité des chances.

Grâce au digital, les entreprises renforcent leur agilité et font évoluer leur modèle économique pour atteindre une croissance durable et rentable.

Le précédent plan stratégique, Dimension 2020, a permis au Groupe IT Link de connaître une accélération importante de son activité (17% de croissance du chiffre d’affaires et près de 3 points de résultat d’exploitation supplémentaires sur 3 ans).

Le plan Connext’25 s’inscrit dans la continuité de Dimension 2020 et s’appuie sur 3 ambitions complémentaires.





Les 3 ambitions du plan Connext’25

Ambition #1

Imaginer et déployer les systèmes connectés de demain et contribuer à répondre aux grands enjeux environnementaux, sociétaux, économiques et technologiques qui s’imposent à nous.

IT Link fait le choix de structurer son offre autour d’enjeux majeurs des années à venir :

Mobility : Mobilités intelligentes et durables

Mobilités intelligentes et durables Security : La sécurité des biens et des personnes

La sécurité des biens et des personnes Life Science & Energy : L’innovation au service de la santé et de l’environnement

L’innovation au service de la santé et de l’environnement Industry : Infrastructures durables et systèmes connectés industriels

Infrastructures durables et systèmes connectés industriels Work : Efficience des organisations et nouvelles expériences digitales

Le Groupe IT Link s’appuie sur une stratégie de R&D en lien étroit avec le marché et ses clients, ainsi que sur le développement de nouveaux partenariats stratégiques en France et à l’international (capteurs, solutions SaaS, intégrateurs / distributeurs…).

Ambition #2



Accélérer, pour accompagner plus loin les clients du Groupe et soutenir leurs ambitions dans des projets de plus en plus novateurs et globaux.

Depuis 35 ans, le Groupe IT Link a su prouver son savoir-faire et sa valeur en devenant un partenaire de confiance de ses clients dans la durée.

Dans la continuité des succès du plan Dimension 2020, IT Link compte maintenir sa dynamique de développement, selon trois axes prioritaires :

Organisation des forces commerciales afin de renforcer les partenariats avec ses clients comptes clés et accélérer ses actions de conquête de nouveaux business

Structuration des offres de massification (centres de services, pôles d’expertise) afin d’apporter de l’efficience économique

(centres de services, pôles d’expertise) afin d’apporter de l’efficience économique Accompagnement de ses clients dans leur développement à l’international au travers notamment de nouvelles géographies

Ambition #3



Grandir avec les collaborateurs et renforcer la position d’employeur responsable et engagé du Groupe IT Link.

Le plan stratégique Dimension 2020 a permis au Groupe IT Link de développer son attractivité et d'augmenter ses effectifs de +25% depuis janvier 2018.

Dans la période, l’entreprise a également obtenu la certification Great Place To Work pour la première fois en juin 2019.

Le plan Connext’25 marque une nouvelle étape dans ce développement, en intégrant des engagements RH et sociétaux forts. La première étape de cette démarche ambitieuse est la mise en place dès le 1er janvier 2021 d’un programme collectif de soutien à deux associations œuvrant pour l’éducation et l’égalité des chances.

D’autre part, IT Link France a renouvelé sa certification Ecovadis Silver le 15 mars 2021 et intègre le cercle des 20% des entreprises les plus performantes en termes de RSE.





Premier horizon : 2021

Compte tenu du retour à un taux d’activité nominal dès le début de l’année 2021, le Groupe IT Link prévoit une reprise de la croissance à partir du second trimestre.

Sur l’année, le Groupe envisage un chiffre d’affaires et une rentabilité opérationnelle à des niveaux comparables à ceux enregistrés en 2019.





Deuxième horizon : 2023

Afin d’atteindre les 3 ambitions du plan Connext’25, les trois premières années doivent permettre au Groupe IT Link :

d’augmenter ses effectifs productifs de 250 collaborateurs,

de doubler son activité à l’international,

d’augmenter de 50% le chiffre d’affaires annuel sur ses activités « Solutions ».

Cette dynamique est basée sur de la croissance organique, le Groupe étant prêt à saisir toute opportunité de croissance externe pour raccourcir le délai d’atteinte de ces objectifs.









Le Conseil d’Administration d’IT LINK arrêtera les comptes annuels de l’exercice 2020, le 27 avril 2021.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 14 zones géographiques en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

