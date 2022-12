Ita Unibanco Holding S.A. annonce des dividendes mensuels pour l'année 2023, payables respectivement les 01 février 2023, 01 mars 2023, 03 avril 2023, 02 mai 2023, 01 juin 2023, 03 juillet 2023, 01 août 2023, 01 septembre 2023, 02 octobre 2023, 01 novembre 2023, 01 décembre 2023 et 02 janvier 2024

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A informe ses actionnaires que son conseil d'administration, en date du 9 décembre 2022, a approuvé le paiement d'intérêts sur le capital en lieu et place du dividende mensuel relatif à 2023, pour un montant de 0,01765 BRL par action, avec une retenue d'impôt sur le revenu au taux de 15 %, ce qui donne un intérêt net de 0,015 BRL par action. La société a déclaré un dividende mensuel pour janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et payable respectivement le 01 février 2023, le 01 mars 2023, le 03 avril 2023, le 02 mai 2023, le 01 juin 2023, le 03 juillet 2023, le 01 août 2023, le 01 septembre 2023, le 02 octobre 2023, le 01 novembre 2023, le 01 décembre 2023 et le 02 janvier 2024.