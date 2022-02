Itau constate un ralentissement du portefeuille de prêts pour 2022 et une augmentation des provisions.

Le plus grand créancier du secteur privé brésilien, Itau Unibanco Holding SA, a déclaré jeudi que l'année 2022 devrait être marquée par une baisse de la croissance du portefeuille de prêts et une hausse des provisions pour pertes sur prêts, dans un contexte de perspectives économiques difficiles au Brésil.

La banque a toutefois déclaré qu'elle maintiendrait probablement son rendement des capitaux propres, un indicateur de rentabilité, autour de 20 %.

La croissance de son portefeuille de prêts devrait se situer entre 9 et 12 %, ce qui est inférieur à son expansion de l'année dernière, a indiqué la banque. Néanmoins, ses revenus nets d'intérêts avec les clients devraient croître à un rythme plus rapide, entre 20,5 % et 23,5 %.

Les consommateurs et les entreprises ressentant le poids d'une croissance économique faible ou nulle cette année, les provisions pour pertes sur prêts devraient atteindre 9 milliards de reais de plus que l'année dernière. Les liquidités mises de côté pour les prêts douteux devraient se situer entre 25 et 29 milliards de reais, selon la banque. Itau estime également que l'inflation brésilienne entraîne une hausse de ses coûts d'exploitation, qui devraient augmenter de 3,5 à 6,5 %. L'année dernière, le créancier a réussi à maîtriser une inflation à deux chiffres, ses dépenses n'ayant augmenté que de 2 %.

Malgré une concurrence plus féroce entre les banques et les fintechs, Itau s'attend à ce que ses revenus de commissions augmentent de 3,5% à 6,5%. "Nos perspectives pour 2022 tiennent compte de notre maintien sur la voie de la reprise et des bons résultats obtenus en 2021", a déclaré le directeur général Milton Maluhy dans un communiqué.

PERFORMANCE TRIMESTRIELLE

Itau a publié jeudi un bénéfice plus élevé que prévu pour le quatrième trimestre, principalement grâce à des gains importants dans les prêts à la consommation et dans son unité d'assurance.

Le bénéfice net récurrent, qui exclut les éléments exceptionnels, a augmenté de 32,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,159 milliards de reais (1,36 milliard de dollars), ce qui dépasse l'estimation consensuelle de 6,828 milliards de reais compilée par Refinitiv.

Le ratio de défaut de paiement des prêts à 90 jours de la banque était à peu près conforme à celui du troisième trimestre, à 2,5 %.

Ses revenus nets d'intérêts ont augmenté de 20,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 21,2 milliards de reais. (1 $ = 5,2496 reais) (Reportage de Carolina Mandl ; édition de Chris Reese et Lincoln Feast).