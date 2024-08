Itau Unibanco Holding S.A. est une société holding. La société fournit une gamme de produits et de services financiers aux particuliers et aux entreprises au Brésil et à l'étranger. La société opère à travers trois segments : Services bancaires de détail, Services bancaires de gros et Activités avec le marché + Corporation. Le secteur de la banque de détail offre des produits et des services bancaires à une clientèle diversifiée de titulaires de comptes et de non titulaires de comptes, de particuliers et d'entreprises. Le segment Wholesale Banking offre des produits et des services aux entreprises du marché intermédiaire, aux clients fortunés (Private Banking) et aux clients institutionnels. Le secteur Activités avec le marché + Société de la société gère principalement les résultats financiers associés à l'excédent de capital, à la dette subordonnée et à la dette nette des crédits et débits d'impôt. La société propose des activités bancaires, par le biais de ses portefeuilles de prêts commerciaux, d'investissement, de prêts immobiliers, de crédits financiers et d'investissement, et de crédits-bails, y compris les opérations de change.