Les investisseurs réduisent les valorisations des startups du Latam - fondateur de Creditas

"Les startups qui ont levé des fonds à une valorisation maximale, par exemple en juillet dernier, devront accepter une réduction si elles ont besoin de plus d'argent cette année", a déclaré Furio. Après les marchés publics, les multiples attribués aux entreprises privées ont chuté. Les actions de la plus grande fintech du Latam, la banque numérique Nubank, ont chuté de 60,6 % cette année.

Les startups essaient donc de conserver leurs liquidités, a ajouté Furio. Le dernier financement de Creditas date de janvier, un tour de table de 260 millions de dollars dans lequel la valorisation a atteint 4,8 milliards de dollars. La fintech ne lèvera pas de capitaux cette année, a déclaré Furio dans une interview accordée à Reuters avant de rencontrer des investisseurs à New York.

La startup s'attend à une croissance modérée du crédit, car ses consommateurs doivent faire face à une inflation plus élevée et à un revenu disponible plus faible. Elle entend également présenter les progrès réalisés dans l'exploitation de Voltz, un fabricant de motos électriques dans lequel Creditas a investi 100 millions de reais.

L'unité de banque d'investissement de la plus grande banque d'Amérique latine, Itau BBA, organise à New York sa première conférence avec des PDG d'Amérique latine depuis le début de la pandémie, avec environ 150 entreprises ayant leur siège au Brésil, au Mexique, en Colombie et en Argentine.

Les investisseurs des marchés émergents s'intéressent davantage à l'Amérique latine depuis la guerre en Ukraine, car la région est relativement isolée des risques géopolitiques plus élevés. Ils sont également devenus plus exigeants.

Alex Ibrahim, responsable des marchés internationaux à la Bourse de New York (NYSE), s'attend à ce que les marchés rouvrent pour de nouvelles offres d'actions d'Amérique latine d'ici septembre.

"Les investisseurs sont plus sélectifs, exigeant des startups un chemin clair vers la rentabilité", a déclaré M. Ibrahim. Les investisseurs sont plus prudents à l'égard des entreprises qui brûlent du cash. Pendant que le marché est fermé, le NYSE s'est efforcé de préparer les candidats, y compris les entreprises technologiques et industrielles, à venir sur les marchés lorsqu'il y aura une fenêtre.