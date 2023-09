Itaconix plc est un innovateur basé au Royaume-Uni dans le domaine des ingrédients d'origine végétale. Les principales activités de la société sont le développement de polymères d'origine végétale, ainsi que la production et la vente de ces matériaux dans le monde entier, à la fois directement et par l'intermédiaire de partenaires en tant qu'ingrédients dans les formulations de produits. La société opère à travers deux segments : Performance Ingredients et Formulation Solutions. Le segment Performance Ingredients développe, produit et vend des polymères de spécialité qui sont utilisés comme ingrédients fonctionnels pour répondre aux besoins des clients en matière de produits de nettoyage, de beauté et d'hygiène. Le segment Formulation Solutions fournit des services techniques et des fournitures d'ingrédients pour les produits formulés développés pour les clients à partir de Performance Ingredients. Ses produits comprennent Itaconix DSP 2K, Itaconix TSI 122, Itaconix TSI 322, Itaconix ONZ 100, Itaconix ONZ 400, Itaconix ONZ 075, Itaconix SF 505, Itaconix VELAFRESH ZP20, Itaconix VELAFRESH ZP30 et VELASOFT NE 100.

Secteur Chimie de spécialité