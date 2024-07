(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Journeo PLC - Fournisseur de services de transport basé dans le Leicestershire - Obtient deux contrats d'un montant total de 3,0 millions de livres sterling pour fournir des services de vidéosurveillance à bord des trains et de comptage automatique des passagers. "Dans le cadre de ces deux contrats, Journeo fournira une assistance complète pendant la phase de conception et la première mise en place des systèmes. Tous les systèmes seront connectés en toute sécurité à l'application logicielle Journeo basée sur le cloud via les communications existantes entre le train et le quai, générant ainsi des revenus mensuels récurrents supplémentaires pour les licences SaaS", ajoute le communiqué. "Il est prévu qu'environ 1,0 million de livres sterling de revenus soient générés d'ici la fin du mois de décembre de cette année et, bien que les deux contrats soient inclus dans les prévisions de performance de la direction pour l'année en cours, ils s'ajoutent au solide carnet de commandes de l'entreprise et fournissent une visibilité supplémentaire sur les revenus futurs."

----------

Strip Tinning Holdings PLC - fournisseur de systèmes de connexion spécialisés pour l'automobile basé à Birmingham - déclare que le premier semestre 2024 a vu une "modération de la demande du marché" de la part des fabricants d'équipement d'origine. "Compte tenu de l'orientation stratégique de l'entreprise vers la conquête de nouveaux contrats à plus forte valeur ajoutée sur le marché en croissance des véhicules électriques, ce ralentissement temporaire a un impact plus prononcé", déclare Strip Tinning. L'entreprise a également constaté des "pressions défavorables sur les coûts". Le chiffre d'affaires du premier semestre est en baisse de 15 %, à 4,8 millions de livres sterling, contre 5,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice brut a toutefois augmenté de 12 %, passant de 1,5 million de livres sterling à 1,7 million de livres sterling. La société s'attend à ce que les résultats annuels pour 2024 et 2025 soient inférieurs aux attentes du marché. Elle s'attend maintenant à un chiffre d'affaires de 9,1 millions de livres sterling pour 2024 et à une perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 1,9 million de livres sterling. Pour 2024, les attentes du marché sont de 10,9 millions de livres sterling pour les recettes et de 400 000 livres sterling pour la perte d'Ebitda ajustée. Pour 2025, les attentes du marché sont de 15 millions de livres sterling pour les revenus et de 700 000 livres sterling pour l'Ebitda ajusté.

----------

ITM Power PLC - concepteur et fabricant de systèmes d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert, basé à Sheffield, en Angleterre - signe un accord de réservation de capacité avec une "grande entreprise de services publics". Le client s'assure de la capacité de production future des unités Neptune II. Neptune II est un système d'électrolyse plug & play. "La réservation porte sur quatre unités Neptune II qui seront fabriquées au cours des années civiles 2025/2026 pour un projet au Royaume-Uni", ajoute l'IMT.

----------

Spectra Systems Corp - société américaine basée à Rhode Island qui développe des systèmes de protection contre les transactions frauduleuses - remporte un contrat d'une valeur de 37,9 millions USD pour la fabrication de capteurs destinés à un "client existant d'une banque centrale" dont le nom n'a pas été dévoilé. Une deuxième tranche de 1,7 million USD est attendue plus tard dans l'année, ce qui porterait à 39,6 millions USD les recettes provenant de la fabrication de capteurs dans le cadre de ce contrat. L'entreprise s'attend à recevoir l'essentiel des revenus du premier trimestre 2024 au dernier trimestre 2027. "Cette marge de contrat de fabrication devrait se traduire par des bénéfices sur sa durée qui sont significativement plus élevés que les estimations précédentes", indique Spectra.

----------

Northcoders Group PLC - fournisseur de formation en codage de logiciels basé à Manchester - a constaté une "demande record" au cours du premier semestre 2024 et prévoit une augmentation de 26% du chiffre d'affaires en glissement annuel, passant de 3,5 millions de livres sterling à 4,4 millions de livres sterling. "Cette croissance du chiffre d'affaires est due à la poursuite de l'expansion de la marque à travers le Royaume-Uni ainsi qu'à une demande sous-jacente solide et continue pour les services de formation technologique de Northcoders", ajoute l'entreprise. "Le deuxième semestre de l'exercice 2024 a bien commencé et le déploiement de la plateforme d'apprentissage centrale nCore et les gains d'efficacité qui y sont associés, ainsi que le contrat le plus important jamais conclu par Northcoders avec le ministère de l'éducation, d'une valeur de 10 millions de livres sterling, continuent de stimuler la rentabilité. Les décisions stratégiques visant à optimiser la croissance des divisions Training Bootcamp et Corporate Solutions portent leurs fruits et continuent de stimuler l'expansion des ventes.

----------

Transense Technologies PLC - Développeur de systèmes de capteurs spécialisés pour les véhicules, basé à Bicester, Oxfordshire - Prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 4,2 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 juin, soit une augmentation de 18 % par rapport aux 3,5 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté devrait augmenter de 21 %, passant de 1,4 million de livres sterling à 1,7 million de livres sterling. Ces deux résultats sont "légèrement supérieurs aux attentes du marché".

----------

Windward Ltd - Société d'intelligence prédictive maritime basée à Tel Aviv, en Israël - déclare que le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 augmente de 37% à 17,6 millions de dollars, contre 12,8 millions de dollars l'année précédente. Déclare que "le chiffre d'affaires est légèrement supérieur aux attentes du marché" pour 2024 et est "confiant" dans l'atteinte du "seuil de rentabilité de l'Ebitda en 2024". Les résultats intermédiaires devraient être publiés à la fin du mois d'août.

----------

Iofina PLC - explorateur et producteur d'iode avec des opérations dans le Kentucky et l'Oklahoma - Dit que les résultats du premier semestre 2024 sont conformes aux attentes, produisant 276,1 tonnes métriques d'iode cristallin dans l'Oklahoma, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Elle note que le premier semestre est "traditionnellement" le plus faible de l'année en raison de "conditions météorologiques moins favorables". Elle prévoit une production de 355 à 380 tonnes métriques pour le second semestre.

----------

Itaconix PLC - fabricant de polymères à base de plantes - déclare que les attentes pour 2024 restent en ligne avec les perspectives établies en avril. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 2,8 millions USD, en baisse par rapport aux 4,0 millions USD de l'année précédente. Itaconix fait état d'une "décision stratégique de réduire les activités à faible marge". La marge brute atteint 38 %, contre 28 % l'année précédente. Itaconix déclare : "Outre l'amélioration des marges bénéficiaires brutes, la société diversifie sa base de revenus grâce à de nouveaux clients et à la croissance des clients existants. Des commandes initiales ont été reçues au cours du premier semestre pour une nouvelle application de détergent à vaisselle en Europe, un nouveau compte de cuir durable et une nouvelle application dans le traitement des minerais." Réitère ses prévisions de revenus de 6,0 à 6,5 millions USD pour 2024.

----------

PipeHawk PLC - Fournisseur de solutions technologiques basé à Aldershot, au service des secteurs routier, automobile, ferroviaire et aérospatial - Nomme RSM UK Restructuring Advisory LLP en tant qu'administrateur de la filiale QM Systems Ltd. En mars, la société a déclaré que QM rencontrait un certain nombre de difficultés, notamment une réduction du nombre de commandes et de la juste valeur. Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, QM a enregistré une perte après impôts d'environ 970 000 GBP pour un chiffre d'affaires de 4,2 millions de GBP. Le chiffre d'affaires de QM a représenté 65 % du chiffre d'affaires total du groupe cette année-là. La direction a annoncé plus tôt en juillet que des mesures seraient prises pour placer QM sous administration, bien que la société ait souligné que cela n'aurait pas d'impact sur l'ensemble du groupe.

----------

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd - investisseur en dette d'infrastructure avec un portefeuille de dette privée et d'investissements obligataires - La filiale Sequoia IDF Holdings SA reçoit une licence de prêteur financier en vertu de la loi californienne sur le financement. "Cette licence permettra à la société d'accroître considérablement la portée de son portefeuille actuel d'opportunités en Californie et lui donnera un avantage concurrentiel sur les prêteurs non licenciés", indique le communiqué. "La Californie est l'un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide pour le financement des infrastructures aux États-Unis et, s'il s'agissait d'un pays, elle se classerait au cinquième rang des économies mondiales. Les secteurs ciblés par la société en Californie comprennent la transition énergétique (y compris les énergies renouvelables), la numérisation et les infrastructures de transport.

----------

