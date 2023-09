Itafos Inc. est une entreprise de phosphates et d'engrais spécialisés. Ses activités et projets comprennent Conda, Arraias, Farim, Santana et Araxa. Conda est une entreprise d'engrais phosphatés à intégration verticale située dans l'Idaho, aux États-Unis, avec une capacité de production de plus de 550 kilotonnes (kt) par an de phosphate monoammonique (MAP), d'acide phosphorique de qualité marchande (MGA) et de polyphosphate d'ammonium (APP), et d'environ 27 kt par an d'acide hydrofluorosilicique (HFSA). Arraias est une entreprise d'engrais phosphatés à intégration verticale située à Tocantins, au Brésil, avec une capacité de production d'environ 500 kilos par an de superphosphate simple (SSP) et de SSP avec micronutriments (SSP+). Farim est un projet de mine de phosphate situé à Farim, en Guinée-Bissau. Santana est un projet verticalement intégré de mine de phosphate à haute teneur et d'usine d'engrais situé à Para, au Brésil. Araxa est un projet de mine et d'usine d'extraction de terres rares et de niobium à intégration verticale situé à Minas Gerais, au Brésil.