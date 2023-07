(Alliance News) - Edison Energia Spa a annoncé lundi qu'elle est passée de 70% à 81,82% dans le capital de Gaxa, tandis qu'Italgas Spa a chuté de 15,55% à 18,18%.

Parallèlement, Gaxa, principal opérateur de la Sardaigne dans la commercialisation du gaz et de l'électricité avec environ 45 000 clients actifs, a acquis la branche commerciale de la société Janagas, qui appartient au groupe Italgas, devenant ainsi le fournisseur de 11 000 clients supplémentaires actuellement desservis en GPL dans les municipalités d'Olbia, Terralba, Arbus, Santadi, Buddusò, Sedilo, Mandas, Siurgus Donigala, Genoni, Budoni, Simala et Valledoria, a précisé l'entreprise dans une note.

Edison a donc hérité des quelque 11 000 clients actuellement desservis par le GPL dans les municipalités d'Olbia, Terralba, Arbus, Santadi, Buddusò, Sedilo, Mandas, Siurgus Donigala, Genoni, Budoni, Simala et Valledoria.

Les 12 municipalités, selon le plan communiqué par le distributeur local Medea, verront leur réseau de distribution passer du GPL au méthane d'ici novembre 2023. Une zone de chalandise d'environ 35 000 ménages pourra ainsi compter sur les avantages d'une source d'énergie plus économique et durable comme le méthane.

Dans les mêmes communes, explique Edison dans une note, Gaxa a commencé à vendre du méthane en étendant l'offre "Addio bombole" suite à la communication par le distributeur local Medea, Italgas Group, du plan de conversion des réseaux de distribution du GPL au méthane qui sera achevé d'ici novembre 2023. Les ménages qui choisissent le méthane parmi les plus de 35 000 qui vivent dans ces municipalités pourront économiser jusqu'à 30 % sur leurs factures annuelles par rapport au GPL dans le réseau.

Pour les 11 000 clients ex-Janagas, précise Edison, qui utilisaient jusqu'à présent le GPL dans le réseau, il suffira de signer un nouveau contrat de fourniture de méthane avec Gaxa et de procéder à une simple adaptation de l'équipement interne utilisé avec l'appui d'un des techniciens installateurs contractés par l'entreprise. La Gaxa prendra en charge les frais d'adaptation de l'installation jusqu'à un maximum de 500 euros. Les habitants de ces localités qui ne sont pas encore raccordés au réseau devront toutefois, pour passer au méthane, effectuer quelques démarches simples qui conduiront au raccordement au réseau et à l'activation de la nouvelle fourniture.

"Le méthane en Sardaigne est désormais une réalité consolidée", a commenté l'administrateur délégué de Gaxa, Emanuela Gatteschi, "et de plus en plus de territoires sont progressivement desservis par cette importante ressource. Nous sommes donc très fiers de pouvoir accompagner les citoyens et les entreprises sur le chemin qui les mènera à l'activation d'un service capable de garantir la continuité de l'approvisionnement et des économies significatives sur leurs factures".

Edison a clôturé lundi au pair à 1,40 EUR par action.

