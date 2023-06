Italgas acquiert des participations dans les sociétés d'eau du groupe Veolia

(Alliance News) - Italgas Spa et Veolia ont annoncé vendredi la signature d'un contrat pour l'achat et la vente des actions détenues par le groupe Veolia dans un certain nombre de sociétés opérant dans le secteur de l'eau dans les régions du Latium, de la Campanie et de la Sicile, à la suite des négociations annoncées ces derniers mois.

La réalisation de l'opération est soumise à certaines conditions, notamment l'implication ou l'approbation des entités qui ont attribué la concession du service de l'eau.

"La transaction fait partie de la stratégie plus large définie par Italgas qui envisage le renforcement de la présence du groupe Italgas dans le secteur de l'eau", a expliqué la société.

En particulier, la transaction prévoit l'acquisition par Italgas de 100% du capital social d'Acqua Srl, qui à son tour détient directement 98,7% du capital social d'Idrosicilia Spa et, indirectement, 75% du capital social de Siciliacque Sp ; 100% d'Idrolatina Srl, qui à son tour détient environ 49% d'Acqualatina Spa ; et 47,9% d'Acqua Campania Spa.

Les holdings Acqua, Idrosicilia et Idrolatina ne détiennent que les participations dans les sociétés d'exploitation Siciliacque et Acqualatina.

Pour l'achat des participations en question, Italgas pourra payer au groupe Veolia un total d'environ 115 millions d'euros en valeur nette, en partie sous réserve de la réalisation de certains objectifs des sociétés d'exploitation.

"Nous avons franchi une étape importante pour devenir également un acteur clé dans le secteur de l'eau", a commenté Paolo Gallo, PDG d'Italgas. "C'est un objectif stratégique auquel nous sommes fermement attachés, sachant que nous pouvons créer de la valeur pour le pays en empruntant les compétences et les technologies de pointe développées dans le secteur du gaz". La transformation numérique des réseaux et l'efficacité énergétique dans une clé durable sont, en effet, des moteurs capables de réduire significativement les pertes d'eau, de rendre le service plus efficace et de restituer de la richesse aux communautés et aux territoires".

"Veolia restera actif sur le marché de l'eau grâce à des services technologiques et des solutions avancées", a commenté Emanuela Trentin, directrice générale de Siram du groupe Veolia, "contribuant également à la sécurité énergétique et à la décarbonisation afin de répondre à la demande importante du pays en matière d'efficacité énergétique et d'accélération de la production d'énergie locale et décarbonée".

Les actions d'Italgas sont en baisse de 0,2 % à 5,56 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.