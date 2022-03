Italgas affiche des bénéfices et des dividendes plus élevés pour l'année fiscale, alors que les investissements atteignent un niveau record.

Les investissements, principalement dans la numérisation du réseau de la société pour lui permettre de transporter des gaz renouvelables comme le biométhane et l'hydrogène, ont atteint le chiffre record de 865 millions d'euros (957 millions de dollars), soit une croissance de 11,5 %.

Italgas, qui exploite environ 74 000 kilomètres de gazoducs réglementés, a déclaré ne pas avoir de relations commerciales et financières avec la Russie et l'Ukraine et ne pas avoir d'activités de production ni d'employés situés dans la région.

La société a affiché un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de plus de 1 milliard d'euros (1,11 milliard de dollars) l'année dernière, tandis que le bénéfice net ajusté du groupe a augmenté de 6 % pour atteindre 367,7 millions d'euros.

La société a déclaré qu'elle proposerait la distribution d'un dividende de 0,295 euros par action, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à celui de l'année précédente.

(1 $ = 0,9042 euros)