Italgas S.p.A. est spécialisé dans la distribution de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de gaz naturel (57,8%) : 8,9 milliards de m3 distribués en 2021. A fin 2021, le groupe dispose d'un réseau de distribution de 74 396,6 km ; - construction et maintenance d'infrastructures de distribution de gaz (36,8%) ; - autres (5,4%) : notamment distribution d'eau et de chaleur, prestations d'ingénierie, d'assistance technique, etc. La totalité du CA est réalisée en Italie.

Secteur Services aux collectivités de gaz