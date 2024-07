(Alliance News) - Italgas Spa a déclaré mercredi qu'elle avait enregistré un chiffre d'affaires total ajusté pour les six premiers mois de l'année de 872,3 millions d'euros, contre 931,8 millions d'euros au 30 juin 2023.

Le bénéfice net ajusté pour la période s'est élevé à 241,5 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente, où il s'élevait à 213,2 millions d'euros.

L'EBITDA ajusté au 30 juin s'est élevé à 671,2 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport aux 607,0 millions d'euros du premier semestre 2023.

L'Ebit ajusté s'est élevé à 401,8 millions d'euros, contre 358,8 millions d'euros en 2023.

Au cours des six premiers mois, la société a réalisé des investissements techniques à hauteur de 353,7 millions d'euros.

La dette nette s'élève à 6,73 milliards d'euros.

Paolo Gallo, CEO d'Italgas, a commenté : " Les résultats du premier semestre 2024 confirment la solide performance du groupe Italgas et la vision claire du développement futur de nos activités. Les indicateurs économico-financiers ont montré une croissance significative à deux chiffres."

"Avec plus de 350 millions d'euros déjà investis, le développement des réseaux et usines à mettre au service d'une transition écologique durable, sûre et compétitive pour l'Italie et la Grèce se renforce. Une part qui devrait encore croître au second semestre, avec des investissements en hausse selon une progression plus importante".

Italgas augmente de 1,2 % à 4,91 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

