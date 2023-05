Italgas clôture le trimestre avec un bénéfice en hausse

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Italgas Spa a approuvé jeudi les résultats consolidés du trimestre clos le 31 mars, qui s'est soldé par un bénéfice net de 111,9 millions d'euros, en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 93,7 millions d'euros.

Le bénéfice net attribuable au groupe s'est élevé à 103,6 millions d'euros, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente, où il s'élevait à 88,9 millions d'euros.

Le revenu total du premier trimestre 2023 s'est élevé à 479,9 millions d'euros, en hausse de 125,9 millions d'euros par rapport à la période correspondante de 2022, "et se réfère aux revenus de la distribution régulée de gaz naturel de 362,8 millions d'euros et aux revenus divers de 117,1 millions d'euros", a précisé la société dans la note publiée.

L'Ebitda des trois premiers mois de l'année s'élève à 297,2 millions d'euros, en croissance de 19 % par rapport au 31 mars 2022.

L'Ebit réalisé au cours de l'exercice 2022 s'est élevé à 172,5 millions d'euros, soit une augmentation de 30,6 millions d'euros par rapport au 31 mars 2022, "et comprend 21,3 millions d'euros provenant de la consolidation du groupe DEPA Infrastructure et 19,7 millions d'euros résultant des activités d'ESCo".

Les dettes financières et obligataires brutes au 31 mars 2023 s'élèvent à 6,48 milliards d'EUR, alors qu'elles étaient de 6,5 milliards d'EUR au 31 décembre 2022.

Au cours de la période, 175,1 millions d'euros d'investissements ont été réalisés, principalement pour l'extension, la transformation numérique et la réaffectation des réseaux. Plus précisément, 213 kilomètres de nouvelles canalisations ont été posés au premier trimestre 2023.

Paolo Gallo - CEO d'Italgas - a commenté : " Les 175 millions d'euros investis au cours de ce premier trimestre ont encore accéléré la transformation digitale du réseau, rendant nos réseaux prêts à accueillir les gaz renouvelables. Ces gaz sont stratégiques pour une transition écologique qui assure, conformément aux objectifs de l'UE, la sécurité énergétique et la compétitivité des coûts pour les citoyens et les entreprises".

"Grâce à l'engagement des femmes et des hommes du groupe Italgas, nous nous efforçons de fournir aux communautés un service de plus en plus efficace en utilisant des technologies de pointe ; ces mêmes technologies que nous avons placées à la base de notre chemin vers une économie décarbonisée", a déclaré M. Gallo.

Jeudi, Italgas s'est échangée dans le vert de 0,1 pour cent à 5,86 euros par action.

