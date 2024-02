(Alliance News) - Italgas Spa a achevé jeudi avec succès le lancement d'une émission obligataire à taux fixe de 650 millions d'euros, arrivant à échéance en février 2029.

L'émission a enregistré des ordres représentant six fois l'offre, augmentant ainsi le montant par rapport à l'offre initiale de 500 millions d'euros, et s'est caractérisée par une grande qualité et une large diversification géographique des investisseurs.

L'émission a eu lieu dans le cadre du programme EMTN (Euro Medium Term Notes) de la BEI, qui a été renouvelé par une résolution du conseil d'administration en septembre dernier et dont le montant total s'élève à 6,5 milliards d'EUR.

L'obligation a une durée de cinq ans, un coupon annuel de 3,125 % et un écart de 83 points de base par rapport au taux de référence.

"Le produit de l'émission sera utilisé pour répondre aux besoins financiers définis dans le plan stratégique 2023-2029", a indiqué la société dans la note publiée.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

