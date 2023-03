Les bénéfices d'Italgas atteignent un niveau à deux chiffres en 2022 ; le dividende augmente également

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Italgas Spa a approuvé jeudi les résultats consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros, en hausse de 12 % par rapport à 1,37 milliard d'euros en 2021.

En outre, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,317 EUR par action, en hausse de 7,5 % par rapport à 2021, où il s'élevait à 0,295 EUR.

Le bénéfice net du groupe s'élève à 436,1 millions d'euros, en hausse de 14 % par rapport à 2021 (383,4 millions d'euros).

L'Ebitda pour 2022 est de 1,10 milliard d'euros, soit une amélioration de 9,2 % par rapport à 2021, où il était de 1,01 milliard d'euros.

L'Ebit s'élève à 641,0 millions d'euros, en hausse de 10 % par rapport aux 583,2 millions d'euros de l'année précédente.

La dette financière nette au 31 décembre 2022, à l'exclusion des effets découlant des dettes financières conformément à la norme IFRS 16 s'élevant à 72,0 millions d'euros contre 70,0 millions d'euros pour la période correspondante de 2021 et du prêt d'actionnaire d'Italgas Newco, s'élevait à 5,93 milliards d'euros, en hausse par rapport à 4,92 milliards d'euros au 31 décembre 2021.

Les dettes financières et obligataires brutes au 31 décembre 2022 s'élevaient à 6,51 milliards d'euros, contre 6,38 milliards d'euros au 31 décembre 2021, et concernaient des obligations, des accords de financement de la Banque européenne d'investissement/BEI et des emprunts bancaires, ainsi que des dettes au titre de la norme IFRS 16.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de 451,9 millions d'euros ont diminué de 939,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021 en raison de l'utilisation dans les transactions de fusions et acquisitions au cours de la période.

" L'état consolidé de la situation financière du groupe Italgas au 31 décembre 2022, ajoute la société, reflète les effets de la première consolidation, à compter du 1er septembre 2022, de l'acquisition de DEPA Infrastructure Single Member SA et de ses filiales Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company SA, Public Gas Distribution Networks SA et Thessaloniki Thessalia Gas Distribution SA.

En ce qui concerne l'avenir, Italgas, conformément aux dispositions du Plan stratégique 2022-2028, " continuera à poursuivre ses objectifs visant principalement à la poursuite du programme de transformation numérique, au repurposing et à l'extension du réseau, afin de doter le pays d'une infrastructure de pointe capable de recevoir et de distribuer du gaz renouvelable tel que le biométhane et l'hydrogène vert " ; à l'action de consolidation dans le secteur de l'efficacité énergétique avec pour objectif de devenir l'un des principaux opérateurs du secteur ; aux nouvelles opportunités de croissance externe par le biais d'appels d'offres ATEM, de fusions-acquisitions dans les secteurs de la distribution de gaz, de l'eau et de l'efficacité énergétique ainsi que, suite à la finalisation de l'acquisition de DEPA Infrastructure, au développement du marché grec".

"L'innovation technologique et la numérisation, l'économie circulaire, la formation, la diversité et l'inclusion sont confirmées comme des moteurs stratégiques pour atteindre les objectifs fixés dans le plan de création de valeur durable, qui fait partie de la trajectoire décrite dans le plan stratégique 2022-2028 pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans le processus de transition écologique menant à l'économie nette zéro", a expliqué l'administrateur délégué Paolo Gallo.

Le titre Italgas est en baisse de 1,2 % à 5,20 euros par action.

