(Alliance News) - Italian Design Brands Spa a annoncé vendredi qu'elle avait finalisé la transaction pour l'acquisition de Turri 2k Srl, la société propriétaire de Turri - The Italian way to beauty, une marque historique opérant dans l'industrie du meuble.

L'opération a été réalisée par l'acquisition de la totalité du capital social de Turri 2k par Finturri Srl, une société dans laquelle IDB détient une participation de 51% et dans laquelle Andrea Turri a temporairement réinvesti les 49% restants.

La contre-valeur de la transaction d'aujourd'hui est d'environ 26 millions d'euros, financés par la BID, pour sa propre part et déduction faite du réinvestissement d'Andrea Turri, avec ses fonds propres pour environ 5 millions d'euros et par le recours à la dette bancaire pour environ 11 millions d'euros.

Avec l'entrée de Turri, IDB intègre une nouvelle marque prestigieuse, qui permet au Groupe de couvrir des segments complémentaires dans le monde du mobilier d'excellence et de qualité. Le groupe intègre également l'expérience de Turri dans la création de produits d'ameublement entièrement personnalisés, principalement pour des projets résidentiels de luxe prestigieux dans le monde entier, et consolide sa présence sur des marchés tels que le Moyen-Orient et l'Afrique.

Andrea Turri reste à la tête de l'entreprise en tant que président-directeur général.

En 2022, Turri a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 millions d'euros, dont 95 % à l'étranger, avec un Ebitda d'environ 4 millions d'euros et une trésorerie nette négative d'environ 5,5 millions d'euros.

L'action de Italian Design Brands a clôturé vendredi dans le rouge de 0,2 % à 9,22 euros par action.

