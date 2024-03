(Alliance News) - La société italienne Design Brands Spa a indiqué lundi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec des revenus en hausse à 310,8 millions d'euros, contre 211,6 millions d'euros un an plus tôt.

L'EBITDA a augmenté à 54,3 millions d'euros contre 39,4 millions d'euros et le bénéfice d'exploitation s'est amélioré à 42,1 millions d'euros contre 34,3 millions d'euros.

Le bénéfice brut est passé de 32,8 millions d'euros à 36,3 millions d'euros et le bénéfice net de 22,8 millions d'euros à 25,6 millions d'euros.

Ces indicateurs incluent également les chiffres sur 12 mois de Cube Design, Axolight et Turr dans le périmètre de consolidation. Sans les comptes de ces sociétés, le chiffre d'affaires aurait été de 287,4 millions d'euros contre 199,5 millions d'euros l'année précédente, l'Ebitda aurait augmenté à 52,1 millions d'euros contre 31,7 millions d'euros, et le bénéfice de 28,1 millions d'euros aurait été comparé à la perte nette de 5,9 millions d'euros de l'année précédente.

La position bancaire nette au 31 décembre 2023 est de 14,2 millions d'euros. En incluant les dettes pour les compléments de prix et l'achat d'intérêts minoritaires par l'exercice d'options de vente et d'achat, la position financière nette s'élève à 87,1 millions d'EUR, principalement à moyen et à long terme. Ce chiffre, ajouté aux 33,7 millions d'euros de dettes résultant de l'application de la norme IFRS 16, génère une PFN totale de 120,9 millions d'euros.

L'action de Italian Design Brands est en hausse de 1,3 % à 9,70 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.