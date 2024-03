(Alliance News) - Italian Exhibition Group Spa a annoncé mardi qu'il avait clôturé l'année 2023 avec des revenus en hausse de 32% par rapport à l'année précédente, à 212,4 millions d'euros, contre 160,4 millions d'euros l'année précédente.

Le groupe a consolidé son chiffre d'affaires record grâce à une solide croissance organique, qui a conduit certains événements à leur meilleure performance historique, mais aussi grâce à la reprise des volumes après la pandémie, qui avait encore pénalisé le premier trimestre 2022 avec le report de certains événements, la contraction des volumes d'exposition et de la fréquentation.

L'Ebitda ajusté est passé de 18,1 millions d'euros à 49,5 millions d'euros. La marge d'Ebitda s'est établie à 23,3 %, en hausse de 12,1 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2022, grâce à l'augmentation des volumes et à un redressement partiel des prix, malgré les pressions inflationnistes qui continuent d'affecter les approvisionnements, en particulier les services connexes, le transport et les matériaux.

Le bénéfice d'exploitation ajusté s'est amélioré, passant de 2,2 millions d'euros à 31,6 millions d'euros, la société ayant renoué avec les bénéfices - à hauteur de 13,3 millions d'euros - après une perte de 837 000 euros un an plus tôt.

Le conseil d'administration a donc proposé la distribution d'un dividende de 0,14 euro par action. Le coupon sera détaché le 20 mai et la date d'enregistrement est fixée au lendemain.

La position financière nette au 31 décembre 2023 était de 71,9 millions d'euros, soit une amélioration de 23,4 millions d'euros par rapport à l'année précédente, où elle était de 95,4 millions d'euros, en raison d'une solide génération de trésorerie opérationnelle. Les dépenses d'investissement pour la période s'élevaient à 10,4 millions d'euros et concernaient principalement l'entretien courant du parc d'exposition, la construction des nouveaux parkings automatisés, le début du réaménagement du parc d'exposition de Vicenza et la reconstruction des équipements des sociétés de production, ainsi que les investissements dans les systèmes d'information et les projets de numérisation.

Sur la base des performances des principales expositions organisées au cours des deux premiers mois de l'année et du portefeuille confirmé pour le deuxième trimestre, le groupe estime avoir atteint les objectifs de réservation fixés dans le nouveau plan stratégique 2023-2028 pour la fin du premier semestre 2024 et peut confirmer les prévisions pour 2024 incluses dans le plan stratégique avec une croissance attendue du chiffre d'affaires et des marges comprise entre 234 millions d'euros et 239 millions d'euros et une marge d'exploitation comprise entre 56 millions d'euros et 58 millions d'euros respectivement.

Le cours de l'action de Italian Exhibition Group est en hausse de 2,1 % à 4,93 euros par action.

