Italian Exhibition Group SpA (IEG) est une société italienne spécialisée dans l'organisation de salons dans le secteur des expositions. Le groupe est spécialisé dans l'organisation d'événements dans cinq catégories : Alimentation et boissons ; Bijouterie et mode ; Tourisme, hospitalité et style de vie ; Bien-être et loisirs ; Vert et technologie, ainsi que par la création de coentreprises avec des opérateurs locaux.