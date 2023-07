(Alliance News) - Italian Exhibition Group Spa a annoncé mercredi qu'il a acquis, par l'intermédiaire de sa filiale IEG Brasil Eventos Ltda, 100% de la société brésilienne Mundogeo Eventos e Consultoria Empresarial Ltda, une société brésilienne basée à Curitiba dans l'état de Paranà au Brésil.

Le montant de l'acquisition s'élève à 10,4 millions de BRL - environ 2 millions d'euros - dont 50 % ont été payés à la clôture, le reste étant subordonné à la réalisation des objectifs économiques du plan 2023-2025. L'acquisition par IEG, a expliqué la société dans une note, est financée par ses propres fonds.

Mundogeo Eventos e Consultoria Empresarial a été fondée en 1997 et organise depuis 2011 des expositions et des événements en ligne dans les secteurs de l'espace, des eVTOLs, des drones, des robots autonomes et de la géotechnique.

L'entreprise est propriétaire des événements DroneShow, MundoGEO Connect et SpaceBR Show, qui en sont à leur douzième année et qui se tiennent aux mêmes dates à Sao Paulo, au Brésil.

Le Brésil, souligne IEG dans une note, se positionne comme un marché de référence pour l'Amérique latine dans ces secteurs, où les plus grands développements sont attendus dans les segments des eVTOL - aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux - qui bénéficieront d'ici 2025 d'autorisations pour atterrir dans des espaces communs, comme les centres commerciaux ou les parkings, grâce à leur moteur électrique qui n'a pas d'impact acoustique ; et le segment des drones professionnels, déjà utilisés à grande échelle dans le secteur agricole.

"L'acquisition fait partie du parcours stratégique de développement international et d'expansion du portefeuille de produits déjà lancés par le groupe dans des secteurs technologiques à fort potentiel de croissance", conclut la société dans le communiqué de presse.

L'action de Italian Exhibition Group est restée inchangée mercredi à 2,48 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.