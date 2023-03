IEG annonce un Ebitda et un Ebit positif en 2022 ; le chiffre d'affaires augmente de 58%.

(Alliance News) - Italian Exhibition Group Spa a clôturé l'année 2022 avec une perte nette légèrement plus importante, mais a rapporté un EBITDA et un EBIT positifs et a vu ses revenus augmenter fortement, a annoncé la société jeudi.

Les recettes ont augmenté de 58 % pour atteindre 161,9 millions d'euros, contre 102,5 millions d'euros l'année précédente, lorsque des revenus non récurrents d'environ 28,2 millions d'euros ont été comptabilisés pour les contributions reçues au titre de la Covid-19. L'augmentation du chiffre d'affaires net des remises sur le Covid-19 s'est élevée à 87,6 millions d'euros.

L'EBITDA ajusté a augmenté à 18,1 millions d'euros, contre 5,7 millions d'euros l'année précédente, tandis que l'EBIT ajusté est redevenu positif à 2,3 millions d'euros, contre 21,9 millions d'euros l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a été positif à 600 000 EUR, contre un passif avant impôt de 1,0 million EUR en 2021.

La perte nette s'est légèrement creusée pour atteindre 773 000 EUR, contre 673 000 EUR l'année précédente, tandis que le résultat de la période attribuable aux actionnaires de la société mère a été positif à 800 000 EUR, contre 1,6 million EUR en 2021.

La position financière nette du Groupe au 31 décembre 2022 était de 95,4 millions d'euros, soit une amélioration de 10,3 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021. La trésorerie d'exploitation générée au cours de l'année s'est élevée à 19,6 millions d'euros. Les dépenses d'investissement pour la période se sont élevées à 6,3 millions d'euros et ont principalement porté sur l'entretien courant des parcs d'exposition et des installations des sociétés de production, ainsi que sur des investissements dans des systèmes d'information et des projets de numérisation.

Les investissements de développement réalisés par le biais d'acquisitions se sont élevés à 6,6 millions d'euros et concernaient à la fois l'expansion sur le marché italien avec l'acquisition de VGroup et l'expansion sur le marché international avec l'investissement dans la coentreprise avec Deutsche Messe AG.

"Le scénario macroéconomique prévu pour 2023 continue de présenter des éléments d'incertitude. La pression inflationniste persistante, les politiques monétaires restrictives qui en découlent ainsi que les tensions géopolitiques mondiales résultant du conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine, conduisent toujours à des incertitudes sur la croissance et la pleine reprise post-pandémique du marché dans lequel le groupe opère, attendue, globalement, en 2024", a expliqué l'entreprise.

"Dans ce scénario, malgré les effets précités, le début de l'année 2023 montre des signes de croissance par rapport à l'environnement pré-pandémique. Les objectifs de réservation du premier semestre sont déjà dépassés sur les premiers mois de 2023. Le groupe, grâce à l'accélération de la reprise amorcée au second semestre 2022, qui a permis de dépasser les objectifs économiques et financiers du plan industriel, est confiant dans sa capacité à poursuivre les objectifs de croissance prévus par le plan lui-même, en poursuivant les actions de redressement progressif des marges opérationnelles et de la capacité de génération de cash opérationnel pour soutenir les investissements".

Les actions de Italian Exhibition Group ont clôturé jeudi en baisse de 0,4 % à 2,53 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.