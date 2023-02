Le groupe italien d'exposition débarque à Singapour avec IEG Asia

(Alliance News) - Italian Exhibition Group Spa a annoncé mardi que, quelques mois seulement après la signature du protocole d'accord, il débarquera à Singapour avec sa propre société détenue à 100% 'IEG Asia Pte Ltd'.

La société reprendra également deux événements, respectivement dans les secteurs de la bijouterie et de l'alimentation et des boissons, acquis auprès de CEMS - Conference & Exhibition Management Services - : il s'agit de Sije - Singapore International Jewelry Expo et Café and Restaurant Asia.

"IEG, organisateur en Italie d'événements de premier plan dans les secteurs de la bijouterie et de l'alimentation, Vicenzaoro et Sigep, poursuit avec cette opération sa stratégie d'expansion en Asie du Sud-Est, en partant de Singapour - considérée comme le hub par excellence, tant d'un point de vue logistique qu'économique - pour déclencher une fois de plus ce cercle vertueux qui, à partir des zones de Rimini et de Vicence, renforce l'activité des entreprises au niveau mondial pour une rechute ultérieure dans les territoires d'origine", explique la société dans une note.

"L'Office du tourisme de Singapour confirme son soutien à IEG et IEG Asia pour le développement des événements existants et le lancement de nouveaux projets susceptibles de renforcer l'ensemble de l'écosystème MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) à Singapour".

L'action Italian Exhibition Group est en hausse de 1,2 pour cent à 2,53 euros par action.

