Italian-Thai Development Public Company Limited est une société basée en Thaïlande. La société est principalement engagée dans les services de construction et autres services liés à l'aide à la construction, la fourniture de services d'extraction et d'enlèvement du sol et du charbon, les activités immobilières, la fabrication et la vente de matériaux et de produits de construction, y compris les investissements dans d'autres projets en Thaïlande et à l'étranger. Les opérations commerciales de la société sont divisées en neuf activités, telles que les bâtiments (immeubles de bureaux, condominiums, gratte-ciel et hôtels) ; les installations industrielles ; les pipelines et les travaux d'utilité publique (oléoducs, gazoducs et conduites d'eau, systèmes de conduits et de regards et réservoirs de stockage) ; les autoroutes, les chemins de fer, les voies ferrées à grande vitesse, les viaducs, les travaux de voie, les systèmes MRT, les ponts et les voies rapides ; les barrages, les tunnels et les centrales électriques ; les structures en acier ; les télécommunications ; et l'exploitation minière. Les filiales de la société comprennent notamment Italian-Thai International Co. et Bhaka Bhumi Development Co.

Secteur Construction et ingénierie