(Alliance News) - Italian Wine Brands Spa a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé le rapport semestriel au 30 juin, faisant état d'un chiffre d'affaires de 196,8 millions d'euros, en hausse par rapport aux 177,3 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le bénéfice s'est élevé à 4,6 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros au premier semestre 2022.

L'EBITDA consolidé s'est élevé à 17,3 millions d'euros, contre 14,2 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 9,9 millions d'euros, contre 8,1 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

La dette nette s'est élevée à 154,2 millions d'euros, contre 156,4 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Alessandro Mutinelli, président et CEO du groupe, a déclaré : "Le premier semestre s'est achevé sur des chiffres en hausse par rapport à la même période de l'année précédente, avec une meilleure couverture des coûts des intrants par rapport à l'année précédente, qui avait été caractérisée par une augmentation continue des coûts des intrants.

"De ce point de vue, le second semestre devrait confirmer cette tendance à l'amélioration, même si la diminution des volumes achetés par les consommateurs est évidente, en raison de l'impact de l'inflation et de l'augmentation du coût de l'argent. L'intégration des différentes sociétés du groupe se poursuit comme prévu, en vue de simplifier et de rationaliser l'entreprise et les activités, et d'augmenter la conversion de trésorerie, qui est déjà bonne".

L'action d'Italian Wine Brands a clôturé en baisse de 2,2 % jeudi, à 18,00 euros par action.

