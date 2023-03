Italian Wine Brands : hausse du chiffre d'affaires en 2022, baisse du bénéfice

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Italian Wine Brands Spa a examiné et approuvé jeudi le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 14,2 millions d'euros, en baisse par rapport aux 18,2 millions d'euros de 2021.

Le chiffre d'affaires s'élève à 439,5 millions d'euros, contre 431,4 millions d'euros en 2021. La dynamique de croissance des ventes est portée par les opérations de fusions-acquisitions réalisées par le groupe au cours de l'année, Enovation Brands Inc. et Blackbeard. En particulier, "avec l'acquisition d'Enovation, IWB entendait intégrer pleinement sa présence directe dans les supermarchés et le canal ho.re.ca. sur les marchés américain et canadien, les plus importants pour le vin italien. Avec l'acquisition de Barbanera, le groupe a plutôt augmenté son offre de vins premium - avec une référence particulière au canal ho.re.ca., qui avait jusqu'à présent été moins pénétré - et a atteint une présence directe en Toscane avec sa propre cave", explique la société dans une note.

L'EBITDA retraité pour 2022 est de 37,2 millions d'euros, contre 41,8 millions d'euros en 2021. La consommation de matières premières en pourcentage des ventes a augmenté à 67,6 %, contre 67,0 % en 2021, en raison des pressions inflationnistes sur le coût des matières sèches - verre, emballage, étiquettes, capsules - qui se sont produites à plusieurs reprises en 2022 et n'ont été que partiellement reflétées dans les prix de vente.

Les coûts des services ont augmenté en pourcentage des recettes des ventes, passant de 17,6 % à 17,9 %, uniquement en raison de l'augmentation des coûts des services publics tels que l'électricité et le gaz.

Les frais de personnel ont très légèrement augmenté par rapport à l'année précédente, passant de 5,0 % à 5,6 %, en raison de la part plus importante de la production interne réalisée par le groupe et de l'embauche de nouvelles ressources, en particulier dans le domaine des ventes et dans la force de vente directe.

Au 31 décembre 2022, le groupe avait une dette nette de 129,5 millions d'euros, en hausse par rapport à la dette nette de 108,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'action d'Italian Wine Brands a clôturé en baisse de 0,9 pour cent à 22,10 euros par action jeudi.

