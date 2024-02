iTalk, Inc. (iTalk) est un fournisseur de solutions pour l'industrie de la mobilité, spécialisé dans la distribution au détail et en gros, les services d'agent principal, ainsi que la fourniture de portail de revendeurs et de solutions logistiques aux clients. iTalk fournit des solutions à son réseau de revendeurs et aux consommateurs axés sur le commerce électronique. Le réseau de distribution de la société se compose de divers canaux lui permettant de s'approvisionner et de développer des produits et des services, tout en déployant des technologies et des marques mobiles émergentes sur le marché. Ses services sont fournis sur Internet et terminés par des opérateurs tiers. La société vend des produits mobiles cellulaires à des revendeurs et distributeurs de services sans fil. Elle ne vend pas seulement des appareils de téléphonie intelligente, mais elle est parfois engagée par des tiers pour des services de remise à neuf. Elle exerce ses activités à San Antonio, au Texas, à Dallas, au Texas, dans les Carolines, en Géorgie et à Miami, en Floride.

Secteur Equipements électroniques de bureau