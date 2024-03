Italmobiliare SpA est une société holding d'investissement basée en Italie qui investit dans des titres et/ou des participations minoritaires et majoritaires d'autres sociétés pour leurs propres bénéfices. L'entreprise opère à travers huit segments principaux, listés ici en fonction de leur niveau de revenus générés en faveur de l'entreprise. Caffe' Borbone est le segment principal et dominant ; il produit, commercialise et vend au détail des cafés et des thés de sa propre marque (à la fois en capsules et en dosettes) et fournit à ses clients une sélection de machines à café et d'autres accessoires. Le deuxième segment est Italgen ; il se concentre sur la production d'énergie uniquement à partir de sources renouvelables et en utilisant des structures hydroélectriques principalement basées dans la partie nord de l'Italie. Le troisième segment est Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, qui se consacre à la préparation de parfums et de lotions. Les autres segments sont les suivants : Casa della Salute, Clessidra, Italmobiliare, Capitelli et Callmewine.

Secteur Transformation des aliments