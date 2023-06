ITC Limited : Jefferies & Co. persiste à l'achat

ITC Limited est un groupe diversifié organisé autour de 6 pôles d'activités : - production de cigarettes (39,7% du CA) ; - fabrication de produits de consommation (22,3%) : aliments emballés (biscuits, snacks, confiseries et plats préparés), vêtements, produits de papeterie et produits de soin personnel ; - fabrication de produits agroalimentaires (20,5%) : riz, soja, café et feuilles de tabac ; - production de papiers et d'emballages (10,6%) ; - exploitation d'hôtels (2,2%) ; - autres (4,7%). 84,2% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Tabac