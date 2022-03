Les actions indiennes chutent alors que la crise ukrainienne s'intensifie

À 3 h 50 GMT, l'indice NSE Nifty 50, un indice de référence, avait chuté de 1,46 % à 16 256,80 et le S&P BSE Sensex de 1,52 % à 54 266,72. Les deux indices étaient prêts à subir leur quatrième perte hebdomadaire consécutive.

Le service d'urgence de l'État ukrainien a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans un bâtiment situé à l'extérieur de la plus grande centrale nucléaire d'Europe au cours d'intenses combats entre les forces russes et ukrainiennes.

L'Inde est le troisième plus grand importateur de pétrole brut au monde, et la hausse des prix fait grimper le déficit commercial et le déficit des comptes courants du pays tout en blessant la roupie et en alimentant l'inflation importée.

L'indice bancaire du Nifty < .NSEBANK, l'indice des services financiers, l'indice de l'automobile et l'indice des technologies de l'information ont été parmi les principaux perdants, chutant entre 1 et 2 %.

Les marchés boursiers asiatiques ont subi de lourdes pertes alors que les prix du pétrole ont bondi en raison de l'aggravation du conflit Russie-Ukraine. [MKTS/GLOB]