Item 9 Labs Corp. est un opérateur de cannabis verticalement intégré et un franchiseur de dispensaires qui fournit des produits de qualité supérieure à partir de ses installations de culture et de production à grande échelle aux États-Unis. La marque Item 9 Labs se spécialise dans les produits et l'expérience de l'utilisateur dans plusieurs catégories de cannabis. La société propose également un modèle de franchise de dispensaire par le biais de la marque nationale de vente au détail Unity Rd. La société propose environ 75 variétés actives de cannabis et plus de 150 produits différenciés de vaporisation du cannabis, ainsi que des concentrés de qualité supérieure et des technologies de vaporisation Orion. La marque Item 9 Labs de la société est spécialisée dans les produits sélectionnés et l'expérience utilisateur dans plusieurs catégories de cannabis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : La culture et le franchisage. Ses gammes de produits comprennent Item 9 Labs Flower, Item 9 Labs Concentrates et Orion 710.

