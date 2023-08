iTeos Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de produits thérapeutiques immuno-oncologiques différenciés pour les patients. La société s'appuie sur sa profonde compréhension du microenvironnement tumoral et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats dans le but d'améliorer le bénéfice clinique des thérapies oncologiques. Son pipeline comprend deux programmes en phase clinique, EOS-448 et Inupadenant (EOS-850). Son EOS-850, est conçu comme un antagoniste sélectif à petite molécule du récepteur A2a de l'adénosine (A2AR) dans la voie de l'adénosine triphosphate (ATP). Le principal produit candidat anticorps de la société, EOS-448, est un antagoniste du T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT), un point de contrôle immunitaire aux mécanismes d'action multiples, qui entraîne une immunosuppression.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale